Christian BALTAUSS

J'ai travaillé, comme comédien, avec diverses productions, privées, subventionnées et de même au théâtre.

Je fais de la mise en scène de théâtre, la dernière étant "Comment l'esprit vient aux fille..." contes coquins de Jean de la Fontaine qui furent joués de septembre à novembre 2014 au Théâtre du Temps, Paris 11ème et en septembre 2015 au théâtre de l'Île St Louis, Paris 4ème, précédemment j'avais monté "Le Bel Indifférent" de Cocteau au théâtre Montmartre-Galabru, Paris 11ème en 2010.

L'édition "Alna Edition" (contact@alna-editeur.com) a édité un scénario que j'ai co-écrit "Va, COOKIE va".

J'ai fait des adaptations de pièces de théâtre étrangères.

J'enregistre des livres-audio.

J'organise des animations pour des sociétés ou associations, lors d'une thématique bien particulière ou d'un bilan a honorer. Récemment (fin 2011) j'ai organisé avec deux comédiens une animation pour sensibiliser les employés d'une grande société (CAPGEMINI) sur leurs collègues présentant un handicap.

J'ai tourné ( Juillet 2013 ) à Nice dans le long métrage de Ada LEUILH "Papa Lumière", film sorti en 2015.

Du 5 décembre 2014 au 1er février 2015 j'ai joué la pièce de Paul EMOND " Les îles flottantes" dans une mise en scène de Georges ABOUT, au théâtre "Côté Cour" - Paris 11ème.

J'ai mis en scène le spectacle : " Comment l'esprit vient aux filles...et autres contes coquins" de Jean de La Fontaine. la dernière date de ce spectacle est le 9 février 2017 au théâtre de l'Île saint louis Paris 75004. Ma nouvelle mise en scène :" La mer ne rejette jamais les souliers par paire", a débuté le 27 janvier 2017 au centre socio culturel AVARA de Fresnes 94260. J'ai monté la pièce "Entre chienne et loup" de René de Obaldia, au Théâtre St-Louis Paul Rey à Paris et nous l'avons présentée du 1er novembre au 10 décembre 2017..

En 2018 j'ai tourné dans le film brésilien de Wagner de Assis "Kardec et dans la série "Profilage", puis en 2019 dans la série "La guerre des Trônes" et en 2020 dans la série "Capitaine Marleau" réalisée par Josée Dayan.



Mes compétences :

Cinéma

Curiosité

Spectacle

Théâtre

mise en scène

Télévision