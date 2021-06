Si mon cursus littéraire avait pour but final l’enseignement, je me suis lancée en octobre 2010 dans une reconversion axée sur les ressources informatiques.

En parallèle à mes études au CFA Léonard de Vinci, j’ai travaillé au sein du support IT de l’entreprise Elsevier Masson, une expérience très riche et positive qui m’a permis d’apprécier à sa juste valeur la nouvelle voie que je suivais.

Après avoir décroché mon diplôme, en octobre 2011, j’ai rejoint le département informatique de la société Enablon, où davantage de responsabilités m’attendaient, tant au niveau de la gestion du parc qu’au niveau de l’internationalisation du service puisque je me suis dès lors occupée également d’utilisateurs basés en Angleterre et je travaille continuellement avec l'équipe informatique de Chicago où je me suis rendue en novembre 2017 afin d'unifier nos processus.

Le poste a ensuite naturellement suivi son chemin vers plus de projets d'une part, comprenant des outils mis en place et configurés pour les besoins de la DSI, puis plus récemment des projets plus globaux avec Wolters Kluwer que j'accompagne au sein de notre environnement et d'autre part plus de responsabilité au sein de l'équipe support.



Je souhaite à présent pouvoir mettre ce riche parcours au service de nouveaux projets motivants et tout aussi enrichissants.



Mes compétences :

Assistance à distance (FR / UK)

GLPI

Installation de périphériques (Blackberry, ...)

Responsable des achats (hors serveurs)

Formation d'utilisateurs sous Windows

Assemblage et remplacement de pièces (PC)

Mise en réseau des postes de travail

Création et déploiement d'images Ghost

Ice Warp (Messaging server)

OCS Inventory

Réaménagement des baies de brassage

Gestion du parc informatique

Windows xp

Active directory

Configuration de PC

Windows 8.1

Microsoft Windows 7

Microsoft office 2003/2007/2010/2013

Adaptabilité

Service client

Bureautique

Sens du contact

Autonomie

Aisance relationelle

Rigueur

Informatique