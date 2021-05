Audrey HALLIER

J’ai découvert la poésie très jeune, avec Hugo, puis Baudelaire, puis Michaux. Très vite elle est devenue ma spécialité et le sujet de mes recherches universitaires. La recherche au sens large du terme a aiguisé mon regard sur le monde et les mots. Chercher, analyser, observer, décortiquer, comprendre et traduire puis expliquer, passer de l’ensemble d’une œuvre à l’analyse d’une syllabe, un travail de fourmi passionnant.

Un jour j’ai voulu passer à autre chose. Arrêter de parler des livres, parler plutôt des gens, des vrais, ceux qui m’entourent. Heureusement j’ai toujours été curieuse, armée d’une plume plutôt incisive et parfois drôle, je suis donc passée au journalisme, radio et presse. Aujourd’hui je suis journaliste à LFM RADIO 95.5 et rédactrice en chef de LA GAZETTE DU MANTOIS.

Hétéroclite…est sûrement l’adjectif qui qualifie le mieux les sujets que je traite. Tantôt journaliste féminine et culinaire à la radio, tantôt journaliste économique, politique, culturelle et sociétal au journal. Mais toujours avec les mêmes intentions : franchise, humour et critique.





Mes compétences :

Montage son sur Adobe Audition CS5.5

Prise de son avec Nagra

Utilisation du matériel radiophonique

Rédacteur en chef