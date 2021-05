Audrey LENOUVEL

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES :



Développement analytique & Validation statistique de méthode



Composés de prédilection :

- Pesticides

- Composés Organiques Volatiles (COV)

- Composés odorants du vin

- Acides Gras Volatiles (AGV)

- Polluants organiques de l'air intérieur

- Xénobiotiques

- Mycotoxines



Techniques séparatives et analytiques :

- Chromatographies gazeuse (GC) et liquide (HPLC)

- Spectrométrie de masse (MS), simple et triple quadripôles

- Inductively Coupled Plasma (ICP-MS)

- Micro extraction en phase solide (SPME) avec passeur automatique

- Mesures de radioactivité

- RMN, IR, UV...



Logiciels spécifiques : Xcalibur, Analyst, Chromeleon, Chemstation, QuanLabForms, Voltamaster 4, Genie 2000, Scarabée





INGÉNIEUR CHIMISTE :



- Chimie organique

- Chimie minérale

- Polymères

- Génie chimique

- Électrochimie





INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE :



- Gestion d’équipe

- Économie

- Planification

- QHSE



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Chromatographie

Développement Analytique

Environnement

HPLC

Pesticides

Qualité

Radioactivité

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

SPME

Validation

Validation de méthode

R&D