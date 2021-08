Audrey VANLERBERGHE

Consultante Confirmée au service des publics et partenaires,institutions, je dispose de savoirs-faires, connaissances et compétences dans les domaines de l'orientation, l'accompagnement, l'inclusion et le développement de parcours professionnels et le conseil en évolution professionnelle.



Gestion de Parcours - Préconisations

Bilan / Projet / Documentation-Information / Elaboration du plan d'action/ Mise en oeuvre des TRE ( techniques de recherche d'emploi)



Excellente écoute

Capacité d’analyse

Empathie

Force de proposition

Force de conviction

Sens de la diplomatie

Résistance à la pression



Mes compétences :

Ressources humaines

Accueil physique et téléphonique

Relations publiques

Rédaction

Conseil

Relation entreprises

Accompagnement seniors

Entretien de recrutement

Entretiens professionnels

Suivi qualité

Entretiens individuels

Accompagnement individuel

Administratif et technique

Accueil et gestion des conflits

Communication

Connaissance du marché

Ecoute autrui avec patience

Analyse marché

Définition parcours professionnel

Empathie et sens de l'écoute

Connaissances informatiques

Présentation powerpoint

Prospection téléphonique

Ateliers Techniques de Recherche d'Emploi

Présentation dossiers etc

Analyse des besoins

Ecoute et Compréhensibilité

Connaissances Internet

Partage des Connaissances

Candidature en ligne

Adaptibilité

Recherche documentaire

Réactivité et sens de l'organisation

Recrutement

Conseil RH

Relations sociales

Autonomie

Méthodologie

Organisation

Droit du travail

Bureautique

Documentation

Partenariats

Accompagnement collectif

Microsoft Office

Recommandations d'actions

Gestion des resso