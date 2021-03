Audrey WACHAJA

Dynamique, rigoureuse, dotée dune bonne capacité d'adaptation, j'ai le goût du contact humain et du travail en équipe.

Aujourd'hui je souhaite explorer de nouveaux horizons, exercer un métier dans le développement des relations sociales (management, ressources humaines,...) et/ou la gestion administrative.



Diplômée en 2009 d'un Master en Communication & Marketing, j'ai acquis au gré des opportunités professionnelles, trois ans d'expérience en tant qu'assistante communication/marketing et commercial dans plusieurs secteurs d'activités : tourisme, industrie, transport, évènementiel,...



Depuis 2012, je suis salariée au Crédit Agricole Centre Est ; d'abord conseillère clientèle de particuliers durant trois ans et depuis conseillère clientèle de professionnels et agriculteurs... Au coeur de mon métier, le relationnel et la confiance!



A titre bénévole, je fais partie dune association depuis une vingtaine d'année : La Compagnie Murielle M [Troupe de spectacle et école de danse de la Drôme].