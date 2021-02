Augustin DJIKANG

Ingénieur plasturgiste option production et Green Belt Lean Sigma, Expert en optimisation des process d'injection plastiques. j'ai consolidé 10 années d'expériences dans le secteur exigent de l'automobile chez Cinq équipementiers de rang : Plastic Omnium, Faurecia, Valeo, Autoneum et Johnson Controls sur des projets d'envergure couronnés par des résultats.





Mes compétences s'appuient sur trois principaux piliers :



1) Compétences Techniques:



* Injection, Extrusion,Thermoformage,Outillage, Robotique, Marquage à Chaud et tampographie,.



* Connaissance d'un parc varié de machines (DEMAG- KM-NEGRI BOSSI-STORK-JSW- Billon, Engel / Extrudeuse mono-vis,Extrudeuse bi-vis, Calandreuse)



2) Compétences scientifiques:



* Maîtrise de la physico-chimie des matières plastiques, chimie des polymères.



* Caractérisation et choix des matières plastiques en fonction des applications.



* Statistique: analyse et traitement des données multiples et complexes.



3) Compétence organisationnelle et managériale:



* Maîtrise des outils du Lean (6 SIGMA, MSP, Plan d’Expériences, TPM, TQM, KANBAN, VSM, SIPOC, 5S, SMED, MTM , Hôshin Kanri, Analyse de la Valeur...)



* Gestion projet, formation du personnel, conduite du changement et audit méthodologique.



Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésiter pas à m'envoyer un message. Je vous répondrais dans les plus brefs délais.



Mes compétences :

Thermoformage

PLASTURGIE

Conduite du changement

Amélioration continue

Injection plastique

Extrusion

Polymères

Matières Plastiques

Caractérisation des matériaux

Productivité

Gestion de la production

Lean

Performance industrielle

Gestion de projet

Six Sigma

DMAIC