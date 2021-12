Aunéor Conseil accompagne les entreprises et associations dans l'intégration et l'utilisation de l'application Odoo / OpenErp.



Nous vous proposons des prestations de conseil, gestion de projet, formation, support, hébergement et développement spécifique python.



Nous accompagnons aussi les collectivités territoriales depuis plus de 10 ans dans la définition de leurs besoins applicatifs, la gestion de projet et la Business Intelligence



Nous intervenons partout en France, principalement dans les régions PACA - Rhônes-Alpes - Languedoc-Rousillon, notamment Avignon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Nîmes, Montpellier, Lyon, Paris et région bretagne



Mes compétences :

Gestion

Python

Conseil

OpenERP

Devis

PostgreSQL

Comptabilité

ERP

Odoo

Gestion des stocks et approvisionnement

SAP BusinessObjects XI