Aurélia BARBOT (HERY)

Mes compétences:



Maîtrise parfaite des techniques esthétiques et socio-esthétiques

Tenue des plannings de formation

Gestion des commandes et des stocks

Organisatrice de conférences marques, évènementiels

Mise en place d'outils pédagogiques esthétique et socio-esthétique

Gestion et supervision des stages

Formatrice pour les diplômes d'état en esthétique dans les domaines professionnels et alliés, et socio-esthétique

Ecriture d'article dans la presse spécialisée

Création de mon propre blog en socio-esthétique

Anime des groupes de parole, des ateliers dans les milieux sociaux, paramédicaux



Internet

Powerpoint

Microsoft Word

Excel

Responsable

Conseil en image

Humanitaire

Maquillage

Bien être

Social

Soin visage

Accompagnement

Animation des ventes

Formation professionnelle

Pédagogie

Enseignement