Véronique LEFEVRE

* Banque Privée 1818

Ingénieur patrimonial, depuis avril 2008

- Conseils juridiques et fiscaux auprès de la clientèle gestion de fortune (études patrimoniales, réponses aux questions ponctuelles de nos clients, accompagnement dans leurs montages juridiques et fiscaux, aide aux déclarations fiscales,bouclier fiscal...)

- Formation des banquiers privés

- Rédaction d'articles à destination des clients et prospects



* HSBC France

Ingénieur patrimonial, octobre 2006 - avril 2008

- Rédaction d'expertises patrimoniales,

- Réponse aux questions juridiques et fiscale des clients via les conseillers clientèles,

- Animation de réunions publiques,

- Formation des conseillers du réseau



* Cabinet J-P Foucault (Cabinet d’avocats - Paris 17ème)

Juriste en matière fiscale

- Juillet 2003 à septembre 2006

- Stage de juin à août 2002



·Rédaction de consultations juridiques et fiscales

·Suivi de contentieux fiscaux :

-procédures de vérifications fiscales

-négociation avec l’Administration Fiscale

-réclamations contentieuses

-litiges devant les tribunaux administratifs et judiciaires

·Etablissement et suivi de déclarations fiscales : IR et ISF pour résidents et non-résidents, Taxe Professionnelle, SCI, BNC, IS

. Etablissements d’IFU pour le compte de banques étrangères



* Cabinet FIDAL (Cabinet d’avocats – Levallois-Perret - 92)

Stagiaire Département Fiscalité du Patrimoine

Stage avril 2003

Préparation de déclarations fiscales, Calculs de droits de donation et de succession



Mes compétences :

fiscaliste

fiscalité

Ingénierie

Ingénierie patrimoniale

juriste