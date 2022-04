Aurelia BULTEZ

La polyvalence de mes activités actuelles et ma rigueur me permettent de prendre la responsabilité des activités tant au niveau comptable et fiscal qu’au niveau social et juridique des entreprises.

A ce jour, je gère un portefeuille de clients composé principalement de Petites et Moyennes Entreprises et de professions libérales. Ainsi, j’établis et je présente les comptes annuels à l’expert comptable pour ensuite effectuer toutes les déclarations fiscales et juridiques afin de les transmettre à l’administration.



En tant que collaboratrice, je veille à être disponible, particulièrement lors de la période fiscale pour finaliser mes dossiers dans les délais prévus par l’administration. Je tiens aussi à mettre en œuvre ma capacité d’écoute et mon aisance relationnelle vis à vis des clients afin de les accompagner dans leurs démarches administratives.