L’ensemble de mes expériences en formation professionnelle m’a permis d’avoir une vision globale du secteur (Formations internes, externes, intra, inter, communication, marketing, relations commerciales, gestion de projets) avec les différentes modalités existantes (présentiel, Blended-learning, classes virtuelles, e-learning).



Motivée et impliquée je sais m'adapter aux environnements professionnels et relever les enjeux et objectifs qui me sont fixés.

N'hésitez pas à me contacter pour discuter de toutes opportunités !

aurelia.champenois@hotmail.fr

linkedin.com/in/aurélia-champenois

http://pdf.lu/QDyq/



Mots clés :

Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, gestion de budget, commercialisation de l'offre de formation, construction de parcours métiers, conseil et relation client, organisation de salons métiers, séminaires incentive.



Mes compétences :

Externalisation

Formation professionnelle

Communication

Gestion de projet

Organisation d'évènements

SAP-netweaver- Portal

SAP HR

SAP

PeopleSoft

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

eLearning

budgets

back office