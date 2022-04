Aurélia CONAN

Après des Etudes en AES à la faculté de Panthéon Assas à Paris, et quelques experiences professionnelles dans le secteur de la restauration, j'ai réellement intégré le monde du travail après mon démenagement dans le Sud Ouest. J'étais receptionniste dans un hôtel sur Arcachon.

Puis en 2004, désireuse de donner un nouveau souffle à ma carrière, j'ai décidé de reprendre mes études en effectuant en alternance un BTS Management des Unités commerciales. Alternance réalisée au sein d'une PME spécialisée dans la décoration, que j'ai intégré en mars 2004.

Après avoir réussi mes examens, la direction m'a proposé un Poste d'assistante commerciale en CDI, que j'ai accepté.

J'ai donc travaillé durant une année à temps plein.

Puis en octobre 2007, j'ai de nouveau repris mes études pour me spécialiser dans les ressources humaines en effectuant un DEES RH grâce à une période de professionalisation éffectuée dans la même entreprise.

Ayant réussi cet examen, j'ai terminé mon parcours scolaire par un master MSE spécialisé en RH au sein de la même entreprise pour développer mes connaissances en GRH.

Desireuse d'integrer une entreprise qui me permettrait de pouvoir appliquer les connaissances théoriques acquises lors de mon parcours, j'ai intégré pour ce faire l'organisme de formation ACF en tant que Conseillère en formation en alternance afin de garder cette double compétence commerciale et en ressoiurces humaines (recrutement et formation). Aujourd'hui en recherche d'emploi je souhaite intégrer un poste dans ma spécialisation en Ressources humaines.



Mes compétences :

Recrutement

Contrat de professionnalisation