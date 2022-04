Aurelia CORRIAS

L’envie de relever de nouveaux défis.

La curiosité, le besoin d’apprendre encore et encore …



Oser sortir des chemins balisés et du confort de ce que l’on connait pour explorer de nouvelles voies. Expérimenter, découvrir, partager…



Voilà sans aucun doute ce qui me fait avancer et donne sens à mon travail.







Mes compétences :

Rédaction

Marketing

Communication institutionnelle

Relations Presse

Communication interne

Gestion budgétaire

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign

Supports de communication

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Communication externe

Evénementiels et salons

Traduction créative

Dialux

Traduction technique

Adobe Dreamweaver CS6

Magix web Designer