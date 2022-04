Aurélia DE VILLERS

AFD Technologies, société de conseil spécialisée dans les secteurs Télécoms, SI et Industrie apporte sa valeur ajoutée sur des secteurs en pleine expansion. Notre forte expertise dans les domaines Télécoms, SI et Industrie nous amène aujourd'hui à travailler avec des clients Grands Comptes reconnus au niveau National et International.



Le recrutement de nos collaborateurs sur des profils commerciaux, Business Developper, Responsable Comptes Clients sont constants au sein de notre société. En effet, nous sommes toujours en recherche de nouveaux potentiels, de personnes ayant envie de relever des challenges.



Si vous êtes de ceux qui souhaitent donner une nouvelle orientation à votre carrière, n'hésitez pas à me contacter.

Nos atouts :

nos consultants : des experts techniques et fonctionnels

notre politique RH : suivi, formation, évolution et gestion de carrières et des compétences.



Nos clients et nos projets :



AFD intervient auprès de clients Grands Comptes,

Secteur Télécoms et SI : SFR, Bouygues Télécoms, Alcatel-Lucent, Nokia, Completel, Numéricable, Spie, Graniou, Snef

Secteur Industrie et SI : Thales, EADS, SAIPEM, Technip, Foster Wheeler, EDF, RTE, Areva, LITWIN, Jacobs, Siemens, Bombardier...



Nos projets :

Bouygues Télécoms : supervision du réseau 3G au niveau National

SNCF : Supervision du réseau GSM-R

Tests de couvertures Réseaux pour SFR et Bouygues Télécoms

Vous souhaitez intervenir sur des projets à forte valeur ajoutée technique, dans des environnements riches et complexes, n'hésitez pas à me contacter.