Aurélia FLEURY

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je travaille sur l’accès à la culture, en particulier l’accès aux contenus dans les musées. Forte d'une riche expérience au service des expositions du Muséum national d'Histoire naturelle, j’ai développé des compétences en coordination de projet et me suis spécialisée en accessibilité.



J’ai collaboré avec l’association Signes de sens qui est spécialisée dans le domaine de l’accessibilité pour les personnes sourdes et qui travaille dans une démarche de conception universelle.



J’ai effectué une partie de ma formation universitaire en Espagne, puis en Colombie dans la réputée université de Los Andes, en conduite de projet culturel.



Engagée dans le milieu associatif, je suis secrétaire de l'association Jongle et ris qui promeut les arts du cirque et les rencontres intergénérationnelles autours des arts de la rue.

www.jongle-ris.org







Mes compétences :

Production

Gestion de projets

Muséologie

Culture

Accessibilité à l'information