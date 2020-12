Je conçois et réalise des éléments interactifs et audiovisuels. J'apporte mon savoir-faire dans les projets en proposant des idées nouvelles qui créent l'attraction. Pour cela, j'aime travailler avec des artistes qui nous aident à penser le monde. Domaines d'intervention : Musées, Expositions, Sentiers d'interprétation.



Ingenierie audiovisuelle : Maîtrise des moyens de production.

Conception de manipulations : électronique, informatique, mécanique.

Chiffrage de projets, montage des équipes d'intervenants et prestataires.

Capacite au travail en equipe, la strategie et la gestion de projet.

Trilingue courant : Francais, Anglais et Allemand.



Mes compétences :

Gestion de projet

Exposition

Production audiovisuelle



email : mitia.notaras chez gmail