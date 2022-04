Aurelia FOYATIER

Mon approche architecturale consiste à vous écouter pour comprendre vos envies, vos besoins et votre budget afin de créer un lieu qui vous ressemble et vous plaira au quotidien.

Tout au long de ce projet, je vous accompagne avec professionnalisme et enthousiasme de sa conception à sa réalisation car le geste architectural est aussi important que sa réalisation.

www.AFarchi.fr



Mes compétences :

Architecture

Réhabilitation

Rénovation

Suivit chantier

Dépôt Permis Construire / Demande Travaux

Agenda D Accessibilité Programmé