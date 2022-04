Aurélia FRANCO

Après 10 mois en alternance chez KOBALTT, et un plus d'un an d'expérience chez ITTAKA ,(société d'intérim spécialisé dans les Télécommunications, le BTP et l'industrie); j'occupe désormais un poste de chargée de recrutement chez SYNERGIE.

Je suis spécialisée dans le secteur du bureau d'études (industrie, batiment, télécoms).

Un job dating sur les métiers du bureau d'études est d'ailleurs mis en place le 04 décembre 2012 à Nantes, n'hésitez pas à me contacter si cette opération peut vous concerner !



Mes compétences :

Attaché commercial

Commercial

Formation

Recrutement

Ressources humaines