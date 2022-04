Aurélia GUERRA

Le coeur de ma compétence est le management d'univers marchand avec 3 piliers qui concernent :

- Une maitrise des techniques de vente : en Mars 2013, j ai été titulaire d’un titre professionnel de Manager d’Univers Marchand (BAC +2 MUC). Je dispose également de 3 ans d’expérience en tant que Responsable de magasin spécialisé dans la décoration,1 an en tant que Directrice Adjointe dans un magasin spécialisé dans les fournitures de bureau, 1 an et demi en tant que Responsable d'une enseigne de prêt à porter.

- Une maîtrise de la dynamique commerciale, de la gestion financière et du management : au cours de mes 6 années de pratique, j’ai pu me familiariser avec ces aspects en mettant en place des plans d’actions de façon à développer le CA et la marge des magasins pour lesquels je travaillais.

- Une fibre commerciale : Je suis quelqu’un d’humain, souriant, à l’écoute du client qui a pour seul objectif la rentabilité de l' entreprise.





Mes compétences :

Stocks et magasins

Inventaires de collections

Accueil physique et téléphonique

Réceptionner les stocks et les vérifier

Management d'équipe

Opération commerciales

Commerce

Recruter du personnel

Analyse de données

Bureautique

Management