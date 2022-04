Aurélia HEUZARD LA COUTURE

Domaines de compétence



Relations Collectives

Organisation et animation des réunions avec les instances représentatives du personnel (CE CHSCT DP et commissions de suivi)

Préparation et animation de négociation collectives (NAO et négociation d’accords collectifs)

Participation à un plan de sauvegarde de l’emploi



Relations individuelles

Analyse des risques et alternatives possibles

Mise en place de procédures disciplinaires (avertissement-mise à pied-licenciement)

Suivi des contentieux en relation avec les avocats



Ressources Humaines

Participation au processus de recrutement (présélection, entretien d’embauche des stagiaires et alternants, déclaration aux URSSAF)

Animation de formations (Risques Psychosociaux, Télétravail)