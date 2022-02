Aurélia KERMORGANT

Correctrice, rédactrice, aide en orthographe.

Je corrige tous types d'écrits.



Professeur de FLE dans des écoles spécialisées.

Je donne également des cours particuliers de français et FLE (français langue étrangère).



Si vous avez besoin d'une relecture de vos écrits, d'un coup de pouce dans votre rédaction ou d'une remise à niveau en français contactez-moi.

aureliiaka@gmail.com



Mes compétences :

Discrétion, fiabilité

Ouverture d'esprit

Sérieux et engagement

Écoute et générosité

Orthographe

Organisation du travail

Autonomie et sens de l'adaptation