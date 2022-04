Aurélia LARRAS

A vous, Mesdames et Messieurs qui venez visiter mon profil VIADEO,



Je suis heureuse de vous accueillir sur ma page et vous remercie de vous y arrêter ne serait-ce qu'un instant.



Je suis ravie de vous présenter un échantillon de ma vie professionnelle :



Après mon bac Economique et Social, je me suis dirigée vers les métiers du Tourisme pour lesquels j'éprouve une réelle motivation et dévotion. Mon cursus est relativement atypique, de part une expérience professionnelle de 7 ans à l'étranger. C'est ce qui fait à mon avis, une grande part de sa richesse et son potentiel. Ma carrière est découpée en deux secteurs d'activités, avec d'une part plus de 7 ans consacrés à l'hôtellerie et la gestion de structure touristique, et d'autre part presque autant d'années en temps qu'assistante de direction.



A ce jour, 4 entreprises ont nettement contribué à mon "identité" professionnelle. Elles m'ont aidée à "sculpter" ma marque de fabrique, avec des postes clés qui me ressemblent et qui ont extrait le meilleur de moi-même, à savoir :

- Responsable Administratif RH France au siège social d'IBM à Porstmouth - UK, avec une expérience rapide à Budapest suite à la délocalisation des services administratifs de l'entreprise.

- Assistante de direction pour un PDG et ses 5 directeurs pour une société anglaise, WATSON-MARLOW en Cornwall, à Falmouth

- Adjointe de direction de la centrale de réservation de Val-Thorens

- Adjointe de direction d'un complexe touristique (Gîtes, chambres d'hôtes et village de cabanes dans les arbres), qui m'a permis de participer à l'ouverture et au succès du 1er village de cabanes dans les arbres en Rhone-Alpes. Cette expérience a été pour moi et à ce jour l'une des plus enrichissantes de ma carrière.



Ces entreprises m'ont donné l'opportunité de me "développer", tant sur le plan humain grâce à l'enrichissement personnel et culturel que ces expériences ont pu m'apporter, que professionnel puisque ces postes m'ont été entièrement proposés sur ma motivation réelle de réussite, en prenant en compte mes souhaits d'évolution de carrière, et en privilégiant l'expérience et les connaissances acquises sur le terrain.



J'aime particulièrement me nourrir d'enjeux et de challenges, ingrédients "moteur" dans mon travail. De nature ambitieuse, déterminée, je mets un point d'honneur à atteindre mes objectifs et sait mener à bien les missions qui me sont confiées. Rigoureuse et de confiance, j'ai le sens du contact et des responsabilités. Et enfin, mon expérience professionnelle de 7 ans en Angleterre me permet d'être bilingue en anglais.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de la relation client

Ressources humaines

Promotion des ventes

Communication événementielle

Accueil