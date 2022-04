Aurélia LICATESI

Je travaille à La Rose des Vents à Dreux.



De 2010 à 2015, j'avais en charge plusieurs rayons : BD, mangas, SF, littérature ado. Depuis novembre 2015, je suis responsable du rayon jeunesse et ado de la librairie. Je gère mes achats, mes retours, et j'anime le rayon.

Je suis amenée à établir des devis pour les collectivités territoriales, enregistrer leurs commandes, éditer les BL, faire les livraisons et pour finir émettre les facturations. Il m'est souvent demandé d'établir une bibliographie sur un thème précis.



Je suis chargée du contenu du site de la librairie (www.librairielarosedesvents.com), je rédige et envoie la lettre d'information et j'ai aussi la gestion du compte Facebook.



A bientôt !



Mes compétences :

Internet

Informatique

Édition

Relations clients

Communication événementielle

Accueil physique et téléphonique

Gestion des achats

Conseil

Gestion des stocks

Facturation

Négociation achats

Gestion des commandes collectivités (devis, comman

Encaissement

Recherche bibliographique ou Internet

Aisance relationelle

Travail en équipe