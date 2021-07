Aurélia MOINDRAULT

Dans le cadre d'une mutation professionnelle de mon époux, j'ai suspendu mes activités professionnelles le temps de nous installer en Isère.

Riche dune expérience de plus de 15 ans dans le milieu industriel, Black belt en Lean Six Sigma, mon parcours professionnel m'a permis de développer mes compétences dans de nombreux domaines (Supply Chain, Gestion de projets, Qualité, Amélioration continue).

Disponible à compter de septembre 2021, de nature engagée, dynamique, adaptable et autonome, je suis prête à relever de nouveaux défis et à m'investir pleinement dans de nouvelles missions.