Aurélia NAVARRE

Après une licence de sociologie, je me suis orientée vers les métiers des études et du conseil dans le domaine des Ressources Humaines.



Aujourd'hui, je travaille principalement sur deux domaines d'expertise : l'accompagnement des entreprises sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux ; ainsi que sur l'analyse d'impact métier, notamment à travers la GPEC.



Mes domaines de compétences :

* Gestion sociale : Climat social, RPS, QVT, Absentéisme

* Gestion RH : GPEC, Évaluation RH, Accompagnement managérial, Audit d’organisation, Accompagnement du changement



Mes compétences :

Ressources humaines

Secteur bancaire