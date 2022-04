Aurelia OTTO

Aurélia Otto, 27 ans, diplômée en Management marketing et commercial du groupe ESG.



Ma formation et mes diverses expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir des compétences en marketing, communication web et e-commerce.



Mes compétences :

HTML

Sphinx Software

GANTT Project

Google analytics

Email marketing

Google Adwords

Microsoft Office

Adobe InDesign CS6

Sales Force

Affiliation

CMS Isotools Studio

Adobe Photoshop CS6