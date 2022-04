Aurélia PILARD

Diplômée du Master 2 Gestion et Stratégie de l'Investissement Immobilier et de la Construction de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, j'ai pu acquérir au cours de mon cursus universitaire de solides connaissances en gestion, en finance et en immobilier, connaissances qui furent jumelées avec des expériences professionnelles dans différents domaines.

Depuis plus d'un an je me suis spécialisée dans l'immobilier, ces expériences ayant confirmé mon intérêt pour les problématiques financières, sociales et immobilières et mon souhait de faire carrière dans le secteur de l'immobilier et du logement.



Je serai heureuse de vous rencontrer pour discuter davantage de l'adéquation de mon profil et de mes expériences à vos attentes.





Mes compétences :

Gestion Financière & Administration

Conseil

IKOS

Microsoft Office

Conscience professionnelle

Organisation

Travail en équipe