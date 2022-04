Aurélia PUAUX

==Vous êtes DIRIGEANT ? OK Patron assure « votre secrétariat externalisé » sur site ou à distance et la prise en charge globale ou partielle de tout votre administratif sur un volume horaire choisi et adaptable.



==Vous êtes FORMATEUR ? OK Patron prend en charge tout le cycle administratif (du prospect à la facturation et au paiement du client) et l’organisation des sessions de formation (plannings, convocations, réservation des salles, etc.) dans le respect des obligations légales d’un organisme de formation.



2 solutions pour des missions identiques :



• en vos locaux : vous souhaitez voir votre assistante, elle se déplace sur site (secteur Pays d’Aix). Selon un planning défini à l’avance et récurrent (quoique modulable), votre assistante vient dans vos locaux et réalise les missions en votre présence (ou pas).

• en ligne : une mission urgente, de dernière minute? Vous appelez-mailez-skypez-facebookez-twittez votre demande de mission = > vous recevez un devis = > nous travaillons = > vous êtes satisfait !



OK Patron Formateur vous accompagne également dans le montage administratif de votre dossier de demande/renouvellement de certification.



Nous vous :

• expliquons le concept de la certification,

• aidons à faire le choix le plus adapté à votre activité

• réunissons les pièces nécessaires à la constitution du dossier

• préparons le dossier administratif (vous restez maître et responsable du contenu et de la rédaction des écrits)



Votre assistante “certification” sera l’interlocutrice principale entre vous et l’organisme certificateur. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires afin que votre dossier soit complet et rédigé dans les règles de l’art.



Pour toute question ou information, contactez nous via nos profils ou au 04 84 49 09 94 (info@okpatron.fr).