Aurélia PUJOL

Gestion



- Mise en place des actions de formation (contenu et objectifs pédagogiques) pour les cours de groupe, semi-groupe et cours particuliers.

- Gestion du planning des salles (dont réservation), des groupes et des formateurs.

- Gestion des inscriptions, des inscrits et du suivi des absences.

- Gestion et mise à jour des outils pédagogiques et de la documentation.



- Coordination de l’équipe de formateurs salariés :

Recrutement ;

Formation/accompagnement/suivi ;

Mise en place du contenu pédagogique ;

Attribution des groupes et des salles

Réalisation et mise à jour des documents administratifs ;

Mise en place du calendrier ;

Recrutement des bénéficiaires.



- Coordination des vacataires/stagiaires :

Tutorat ;

Mise en place du planning ;

Gestion de la convention.





- Gestion du personnel au quotidien en lien avec la responsable administrative et du développement :

Planning hebdomadaire,

Co-animation des réunions d’équipe mensuelles.



- Gestion administrative

Rédaction du rapport d’activité annuel.



Dossiers de demande de subventions

- Montage des dossiers:

- élaboration du contenu pédagogique en lien avec la responsable administrative et du développement ;

- Suivi des relations avec les financeurs publics et privés ;

- Suivi de l’avancement des dossiers de financement ;

- Bilan des actions de formation :



Réalisation des bilans pédagogiques, en lien avec la responsable administrative et du développement et les formateurs intervenant sur les actions concernées.



Développement

Partenariat

- Coordination linguistique du 13ème : participation aux réunions et force de proposition pour la mise en place des actions de mutualisation (rentrée partagée, forum linguistique, formation des formateurs extérieurs) ;

- Veille pédagogique et participation aux réunions pédagogiques externes (formations, forum, séminaires…) ;

- Activation du partenariat (administrations, santé, culture) à des fins pédagogiques.



Développement

- Elaboration avec la responsable administrative et du développement des projets à mettre en place : réflexion sur l’orientation et le contenu des projets suite à l’émergence de besoins constatés sur le terrain ;

- Développement du partenariat à objectif pédagogique : administrations, santé, culture.



Communication

- Veille avec la responsable administrative et du développement sur les moyens de communication : site Internet, plaquettes, affichages ;

- Rédaction trimestrielle de la newsletter.





Mes compétences :

Coordination

Fle