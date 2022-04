Aurelia ROGIEZ

Vous recherchez une collaboratrice en Ressources Humaines ?



J'ai une expérience de 10 ans dans le domaine rh et suis titulaire d'un Bac+4 Responsable Rh.

Mes compétences : la gestion de personnel, recrutement, variables de paie, relations sociales, recrutement, la formation, le management ...

Mes atouts : les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé = la connaissance de différentes pratiques, nombreux logiciels et différents secteurs d'activité (logistique, agroalimentaire, prestataires de services..)

Mes qualités : Motivée, rigoureuse, dynamique, sociable, facilité d'adaptation



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations





Mes compétences :

SAP

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MAESTRO

As400

Autonomie

Adaptabilité

Dynamique

Rigueur

Relations sociales

Recrutement

Tableaux de bord