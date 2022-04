Aurélia SCHAAP LALOY

Encadrement

Recruter et manager (commerciaux terrains et sédentaires, stagiaires et managers). Former, coacher et fédérer une équipe. Définir et faire appliquer la politique et les stratégies commerciales. Elaborer les objectifs et contrôler les réalisations. Organisation et entretien d’évaluation. Développement des compétences. Construction du plan de commissionnement.

Commercial

Négocier les prix et les référencements. Optimiser les actions commerciales et développer les résultats. Négocier les accords cadres.Prospecter. Présenter et démontrer les solutions. Coordination de projets. Vendre une proposition de "valeur". Définir la relation client. Identifier les besoins clients.

Stratégie et Marketing

Définition et mise en place de plans marketing. Elaborer et mettre en place des programmes de formation (Commerciaux). Définir les actions marketing et de communications. Faire de la veille commerciale ; le SWOT. Mener les actions correctives. Gestion et analyse

Analyse des ressources, outils, marché, résultats, données. Mise en place de PAC. Gestion des ressources. Identifier les leviers de croissance. Créer les tableaux de bord d’analyse des ventes et de suivi d’activité



Mes compétences :

Service client

Management

Vente

Gestion de projet