Marie-Claire UNAL

Je suis diplomée de l'ESC Toulouse et j'ai 28 ans d'expérience commerciale dont 20 ans dans le management d'équipe. Mes expériences passées chez les éditeurs et les constructeurs informatiques m'ont permis d'appréhender la vente directe et indirecte auprès de Grands Comptes, PME-PMI et administrations.

La motivation par la fédération des équipes pour atteindre un objectif commun est quelque chose d'essentiel à mes yeux. J'aime mettre en place de nouvelles organisations ou avoir un défi à relever, dans des sociétés plutot de type anglo-saxon.



Mes compétences :

Responsable grands comptes

Directeur Commercial

Strategie

Management

Marketing