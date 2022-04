Aurélia SECROUN

Si je devais résumer mes travaux de recherche en un seul mot, je choisirai "instrumentation". Mon but est de concevoir, développer, tester et qualifier de nouveaux instruments pour les applications astrophysiques. J'ai la chance de travailler notamment sur la mise en place de nouveaux projets spatiaux, ou de contribuer à trouver de nouvelles solutions pour répondre à la fois aux problématiques scientifiques et aux défis technologiques.



Mes compétences :

Recherche

Astrophysique

Optoélectronique

Instrumentation