Aurélia VANLATHEM

Participer à des projets de formation, c'est permettre à chacun de ... réaliser ses ambitions ; gagner en motivation professionnelle ; avoir une deuxième chance ; aller au delà de ses appréhensions ; se reconvertir ...



Psychologue du travail de formation, j'ai développé mes expériences dans le domaine de l'accompagnement professionnel et de la formation continue. Enrichie de rencontres et de pratiques, j'ai acquis un sens du relationnel, une capacité d'adaptation et d'organisation.



Autonome et rigoureuse dans les missions qui me sont confiées, je reste à l'écoute de nouvelles perspectives professionnelles.























Mes compétences :

Ressources humaines

Bilan de compétences

Gestion des carrières

Formation professionnelle

Psychologue du travail

Accompagnement professionnel