Bonjour,



A la recherche d'un métier d'avenir qui me passionne tant par les défis qu'il soulève que par son côté humain, j'arrive après 3 années de reprise d'études dans le cadre d'une Licence et d'un Master Manager QSE sur le marché de l'emploi.



Forte de 4 années d'expérience professionnelle au sein du monde de la chimie et à dominante Qualité/ Sécurité j'ai hâte de pouvoir mettre à profit mes connaissances, mon benchmarking, et d'apprendre de mon futur emploi et collaborateurs.



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités et me tiens disponible pour présenter et étudier comment je pourrais apporter ma contribution au sein de votre groupe/ équipe.



Cordialement.



Aurélie ALCARAZ



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Synthèse rédactionnelle