Aurélie ANTHORE

Je propose mes services en tant qu'assistante dans différents domaines pour des grandes entreprises, mais également pour les petites structures qui n'ont pas le besoin et/ou les moyens financiers d'embaucher un(e) salarié(e) ou qui font face à un surcroît d'activité pour des missions de secrétariat, administratives diverses, de recrutement, de facturations, de paie...



Je peux intervenir dans vos locaux dans le département de l'Hérault (34) et du Gard (30) ou en télétravail.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.



A bientôt!



Mes compétences :

Ciel Paye

Ciel Compta

Paie

Microsoft Office

Comptabilité clients

Gestion administrative

Comptabilité fournisseurs

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Comptabilité générale

Confidentialité

Microsoft Publisher

Mise en page

Classement

Conseil en recrutement

Secrétariat

Microsoft Word

Administratif

Microsoft Excel