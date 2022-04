Aurélie ARNOULT

Dynamique, avenante et autonome, je possède un bon sens du relationnel et apprécie le contact avec la clientèle. Je possède les qualités indispensables pour l'accueil et m'exprime avec aisance et clarté. Je maîtrise la langue française orale et écrite et je suis capable d'écrire des courriers administratifs. J'aime également être toujours en action et sais être polyvalente.

Mes différents emplois m'ont appris à gérer les priorités et à savoir réagir au plus vite en toutes circonstances. Je possède également un grand sens de l'organisation, et sais gérer un groupe.

Je recherche un travail dans le secrétariat, la gestion administrative, le commerce, ou encore l'accueil.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word