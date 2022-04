Aurélie AUPHAN

Architecte-urbaniste, j’ai enrichi mon parcours sur la conception architecturale, la mise en œuvre de projets urbains, le montage et le suivi d’opérations immobilières et d’aménagement, l’étude de programmation urbaine.



A l’écoute des besoins, créative, polyvalente et ayant l’esprit d’équipe, je recherche de nouvelles opportunités afin de mettre à profit mes compétences et mon parcours pluridisciplinaire.





Mes compétences :

Aménagement urbain

Architecture

Urbanisme

Créativité

Gestion de projet

Organisation

Marchés publics

métrés/relevés

Aménagements paysagers

Design

Cartographie