Aurelie AVELIN

Je suis titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur d’Assistant de gestion PME PMI orienté vers les ressources humaines. Je suis actuellement en formation au SIADEP de Lens pour obtenir un Titre Professionnel Gestionnaire de Paie.



J’ai actualisé mes compétences par des formations complémentaires, des stages en milieu professionnel et assimilé la partie recrutement (la convocation d’un candidat, l’entretien d’embauche, le bilan) ; la partie administrative (DUE/ DPAE, attestation pole emploi, solde de tout compte, certificat de travail, dossier du salarié) ; la partie paie (élaboration des fiches de paie sur logiciel d’entreprise) ; la partie formation (droit du travail, recherche de formation, demande de devis) ; la partie gestion des risques professionnels (fiche de poste, tableau des risques professionnels, prévention des risques, affichages obligatoires).



La rigueur, la maîtrise de la bureautique, l’acquisition de qualités relationnelles sont autant d’atouts qui me confortent dans mes perspectives de carrières.



C’est dans cette optique que j’espère rejoindre au plus vite une entreprise dans laquelle je pourrai mettre à profit toutes ces connaissances et développer d’avantage mes compétences professionnelles



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Paye

ACCES