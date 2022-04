Aurélie AVENARD

Ma formation technique à l'université des sciences m'a permis de développer diverses qualités, telles une capacité d’analyse et de synthèse ; une ouverture d’esprit et un raisonnement scientifique, une autonomie, une organisation, ainsi qu'une grande capacité de communication.

A l'issue de cette formation, ma spécialisation HSE m'a fait acquérir les connaissances nécessaires à la gestion des risques pour la santé, la sécurité et l'environnement. (risques chimiques, physiques, biologiques, psychosociaux)

Réglementation de la qualité, la sécurité et l’environnement, Plan de Gestion des Solvants, Bilan des Gaz à Effet de Serre, Document unique, Normes OHSAS, ISO, Protocoles de sécurité, Plans de prévention, Marquage CE… sont divers domaines que j'ai pu aborder lors de ma formation et dont les bases ont pu être solidifiées lors de mes stages et expériences professionnelles.

Je suis très motivée et à la recherche du métier qui me permettra de mettre en lumière toutes les compétences acquises et de d'en développer de nouvelles.