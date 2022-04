Brossard JUSTINE

Je suis actuellement consultante en relations média à l’agence Hopscotch, en charge de budgets clients dans les domaines banque, assurance, immobilier, logement, commerce, aménagement et innovation.



Dîplomée d’un Master 2 « Politiques de communication » en apprentissage à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, j’ai acquis des compétences en sciences politiques et communication : élaboration de stratégies et plans de communication, gestion de projets, organisation d’événements, rédaction et conception de supports de communication, relations presse, veille sectorielle et concurrentielle…



Mes expériences professionnelles dans des domaines variés et sur des projets très diversifiés m’ont permis de comprendre les enjeux d’univers complexes, et d’acquérir de solides compétences opérationnelles et stratégiques. J’ai pu y développer des atouts essentiels pour évoluer dans les métiers de la communication : capacité à travailler en autonomie et en équipe, capacité d’adaptation, esprit de synthèse, sens de l’organisation et du relationnel.



Si vous êtes intéressé(e) par mon profil ou souhaitez en savoir plus, je suis à votre disposition par mail : justine.brossard@hotmail.com



Plus de détails sur mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/justine-brossard