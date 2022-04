Aurelie AZRIA-PARTOUCHE

Diplômée d'un DEA de Gestion spécialité Finance à la Sorbonne (Paris I), je suis entrée en cabinet d'expertise-comptable pour ne le quitter que 6 ans plus tard. Durant ce temps, le monde de l'expertise et du conseil m'intéressant de plus en plus, je décidais de reprendre les études en cours du soir pour obtenir à terme mon diplôme d'expert-comptable.



Les 3 années passées au sein du cabinet Mazars en tant que Senior confirmé dans le secteur de l'Accompagnement Comptable et Financier m'ont permis de connaître le monde de l'entreprise à travers des missions de restructuration et de management de transition.



Ces missions m'ont mise face à des situations demandant réactivité, facilité de communication et dynamisme complétant ainsi les compétences techniques acquises précédemment en cabinet d'expertise-comptable.



L'ensemble de ce parcourt me permet aujourd'hui de remplir les fonctions complexes que rassemble le poste de Responsable Comptable du Groupe Owliance.



Le Groupe Owliance, constitué à ce jour de 17 filiales dont 4 à l'étranger, est leader sur le marché l’externalisation de processus de backoffice et de projets informatiques, avec une forte implantation historique dans le secteur de l’assurance. Aujourd'hui dirigé également vers le secteur de la banque Owliance continue de montrer sa capacité d'évolution et d'adaptation dans un domaine en constante mutation.



Après 3 années enrichissantes et l'actualité s'y apprêtant, j'ai désormais choisi de me consacrer les 3 années suivantes à l'étude de la lutte anti-blanchiment des capitaux, sujet de mon mémoire. Et pour cela, quoi de mieux que de rejoindre l'équipe de Tracfin? Expérience unique!



Mes compétences :

management

gestion de projet

Comptabilité