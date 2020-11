Aurélie BABLED

Après avoir beaucoup travaillé la danse,je suis comédienne depuis 2003.

J'ai aussi une expérience dans le mannequinat et la publicité(Klorane,Nathalys,Nestlé...)

J'ai travaillé à Comédie!,Fun radio et côté son,continue à faire du doublage et des voix off!

J'aime découvrir de nouveaux univers à travers des gens et les projets qu'ils portent.

http://www.aurelie-babled.com

http://castingmachine.com/aureliebabled

https://www.youtube.com/watch?v=4354okhrios



Voix off pour plusieurs spots TV,radio et web,et sur les planches en 2021 avec la tournée de "Humiliés et Offensés"d'après Dostoievski...!



Mes compétences :

Comédie

Cinéma

Théâtre

Chant