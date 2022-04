Passionnée par la formation et les métiers de l'enseignement depuis toujours, j'ai travaillé durant un an et trois mois en tant que formatrice avec la marque René Furterer qui appartient au Laboratoire Pierre Fabre. Je me suis occupée de 8 départements puis de 11. Mes priorités sont le service de mes clients, leur connaissance produit, leurs attentes et leur suivi régulier.



Mes compétences :

vente

formation/pédagogie

management

service client

microsoft office

soins esthetique