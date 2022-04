Aurélie BAILLIAT

La meilleure arme, c'est s'asseoir et discuter. N.MANDELA



Un conflit non géré est une perte humaine et financière pour votre entreprise,

il impacte directement le fonctionnement de votre service.

La médiation est un investissement rentable pour votre entreprise, notamment vos services RH et juridiques !



Dans le cadre de la prévention des RPS (risques psycho sociaux), j'interviens en entreprise de différentes manières:

- en donnant des formations telles que "gestion du stress", "justice organisationnelle", "écoute active" "CNV"...

- en animant des séances de relaxation et méditation

- en effectuant des médiations entre salariés et/ou services



Je reçois également à mon cabinet (Denfert Rochereau) les personnes souhaitant effectuer une thérapie.



