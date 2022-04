Aurélie BARDIN

"A quoi sert la lumière du soleil quand on a les yeux fermés?", proverbe arabe.



Formation: Management de projets culturels, Paris, Groupe EAC



Consultante en stratégies culturelles au Maroc, j'interviens auprès d'entreprises culturelles et média marocaines et européennes sur le développement de projet à long et moyen terme.

Mes prestations en tant que consultante :

- Montage et développement de projets

- Collaboration à la création d'entreprises culturelles (galerie, société de production...)

- Audit (sur le marché culturel et de l'art au Maroc)

- Ecriture de contenus éditoriaux et de cours de management culturels



Mes compétences :

Éducation

Word – Excel – Powerpoint

Rédactionnelle

Interprète français anglais

Traduction anglais français

Internet