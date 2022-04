Aurelie BASTIAN

Une formation dédiée et des expériences professionnelles :

Formée au métier de Visiteur Médical après 6 ans d’expérience dans la vente.



Après une première expérience en Bourgogne, j'ai continué en Franche-Comté le métier de visiteur médical.

Je poursuis ma formation de commerciale en dispositifs médicaux auprés des cliniques et hopitaux de l'Est de la France, avec une experience trés enrichissante au bloc opératoire.



Mes compétences :

Promotion

Médical

Commercial

Pharmacie

Bloc opératoire

Ophtalmologie