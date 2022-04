Aurelie BATARD

J'ai opté pour un BTS Assistant de direction qui prépare selon moi, parfaitement aux professions s'articulant autour de trois pôles principaux: l'organisation, la bureautique, et la communication. Un atout majeur de cette formation, la connaissance d'une langue étrangère, rien de mieux que l'exercice pratique, c'est pourquoi j'ai réalisé mon dernier stage dans une Université en Grande Bretagne. Mes tâches étaient sans grande responsabilité (accueil et saisie informatique) mais mon objectif fut atteint: m'imprégner au maximum d'un nouvel environnement professionnel et culturel.

Mon diplôme de BTS en poche, je choisis de continuer mes études par une mention complémentaire en tourisme et télébilletterie. Cette formation fut très bénéfique pour moi et m'a permis de développer des qualités de relations humaines, du service, et un réel sens de l'organisation. Malheureusement à la fin de cette mention, le secteur du tourisme étant en déclin les offres d'emploi n'étaient pas nombreuses sur le marché.

J'ai alors accepté un premier poste d'assistante de gestion dans une agence d'outillages et d'équipements, en remplacement d'un arrêt maladie. Cette première expérience fut très positive, je travaillais en collaboration direct avec le responsable de l'agence. Mes tâches étaient polyvalentes: de la saisie de commandes, aux préparations de dossiers clients, à l'organisation de séminaire. Ce poste s'est soldé pour moi par une réussite puisqu'au bout de ces trois années, mon responsable m'a offert une proposition d'emploi.

Mais curieuse de découvrir d'autres univers professionnels, j'ai refusé cette proposition pour intégrer par la suite la société Collet à Pornic au poste d'assistante commerciale et marketing. Celui-ci m'a amené à la réalisation de plusieurs tâches:



|_: Administratives: recherche et réalisation de dossiers d'appel d'offre, rédaction de courriers et comptes rendus, classement et archivage, accueil physique et téléphonique



|_: Commerciales: gestion d'un portefeuille clients, suivi des prospects, analyse de statistiques de ventes, gestion des litiges clients.



|_: Marketing et Communication: création de brochures, affiches, supports pour salon...



Méthode, rigueur, disponibilité, sens de l'accueil, autant de qualités qu'il m'a été offert d'acquérir, tout en bénéficiant d'un excellent travail d'équipe et d'une bonne intéraction entre les différents services de l'entreprise, les clients, et les différents partenaires.



Aujourd'hui je suis néanmoins à la recherche d'un nouveau projet professionnel passionnant dans lequel je puisse mettre à profit mes compétences d'assistante de direction et d'hôtesse d'accueil.



Souriante, de bonne présentation, et très professionnelle, je serai heureuse de mettre mes capacités aux services de votre société!



Si mon profil s'avère correspondre à vos besoins n'hésitez pas à me contacter!!!



Mes compétences :

Accueil

Administratif

Assistante de Direction

Bureautique

Organisation