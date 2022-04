Aurélie BAVU

Je suis Styliste-Graphiste et illustratrice depuis plus de 10 ans, et fondatrice du bureau de style ET CAETERA Trendlab, monté en 2016. Mon parcours, riche par sa diversité, est une force qui me pousse aujourd'hui à relever de nouveaux défis professionnels...Cultiver ma passion du métier est une envie quotidienne, un leitmotiv. Aujourd'hui, je souhaite continuer à élargir mes domaines de compétences, et partager mon savoir-faire.



Mes compétences :

Textile

Enfant / Bebe / Layette / Puériculture

Graphic designer

Illustrator

Photoshop

Mode

Mode Homme / Femme

Homewear

Indesign